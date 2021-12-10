王若琳受邀為公視大戲《茶金》演唱插曲，重新演繹50年代美國裔義大利歌手Vic Damone的世紀情歌〈You’re Breaking My Heart〉，並一口氣推出義大利原文、客語雙版本，神還原茶金歲月的老派洋風，這也是Joanna以專輯《愛的呼喚》奪下金曲獎後，時隔近兩年，終於在粉絲千呼萬喚下，推出全新作品。

她考量戲裡的角色多是以客語海陸腔為基礎，因此特別將原曲義大利語的部分改編了客語版，然而義大利語和客語都是她不熟悉的語言，她花了許多時間練習發音，不斷反覆聆聽原曲中的義大利原文和團隊提供的客語發音指導音檔，在錄音完成後，甚至為了一個字的發音不夠正確，重新回到錄音室配唱，展現她對作品品質的完美要求，並透過她以英、義、客三種語言完美切換聲道，讓人感受到劇中的時代美感。

而日前網友發現《茶金》女主角的藍圖人物姜麗芝的照片，竟然和Joanna王若琳長得十分相似，發現這個意外緣分的網友特別留言並附上照片與Joanna分享，立刻獲得Joanna本人認證，在社群分享笑稱：「是遠親嗎？」隨即獲得廣大網友回響，「一模一樣」、「我以為是妳」、「完全就是本人啊」等，掀起熱烈討論！