民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，再度引發案外案。禮儀公司櫃台監視器影片的畫面昨被揭露，可見林秉樞在母親告別式場所，對高嘉瑜怒吼。媒體人吳子嘉認為。高嘉瑜在公開場合被羞辱的畫面，整個過程，讓民進黨非常丟臉；他質疑民進黨高層想把事件壓下來，因憂心恐會嚴重影響執政黨公投的整個攻擊計畫。

吳子嘉9日在《關鍵時刻》節目中認為，一般新聞獨家畫面，播出後會分享友台，可是如今我們看到的高嘉瑜影片畫面，變成切圖，這麼重要的一個新聞畫面，卻未分享友台，就他了解的民進黨，讓他質疑是高層要把它壓下來，後面應有極龐大的力量，但是那個力量並不是要幫助林秉樞。也就是說，這個高嘉瑜事件，已經嚴重影響到執政黨對公投的整個攻擊計畫。

吳子嘉覺得，在民進黨中央有一個趨勢，要快點把這個事件壓下來，不是只有針對影片畫面，還有很多立委出來講話，要把這事件轉變成一個男女糾紛、家暴事件來收掉，因為一直吵這個事情，整個對民進黨要去推動公投的作戰計畫，會嚴重受挫。

被問到真的衝擊到公投了嗎？吳子嘉認為沒有，就他目前看到的最新民調，因他們還有私下做民調，但是不公布，民調裡面，民進黨仍是強力動員，比起民進黨在兩個禮拜、3個禮拜前所作的民調，看起來還是很強、還是非常凝固在一起。國民黨則是動員令沒有出來。

吳子嘉表示，他仔細去看民調，民進黨並沒有受這事件很大的影響，但是他們仍擔心會受影響，因為高嘉瑜在公開場合被羞辱的畫面，整個過程，讓民進黨非常丟臉；他建議，國民黨有識之士應該要全力在網路上推播，把重挫執政黨的畫面，推到500萬、1000萬的點播數，這樣做可能會比睡凱道更有用。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

★反霸凌專線：0800-200-885