顯示器代工廠瑞軒科技轉投資VIZIO，今年3月在美國紐約證交所上市，檢調獲報，指瑞軒公司利多發布前，董事長吳春發等人疑似有內線交易，另有財報不實等情況，台北地檢署9日指揮新北市調查處兵分10路搜索，約談吳春發、林守貞夫婦及擔任總經理的長子吳旭軒、長媳黃麟雅、次子吳旭祐共10人到案，台北地檢署複訊後以有串證之虞，10日凌晨將吳春發、吳旭軒、吳旭祐等父子3人聲押禁見。

昨晚8點多至今天凌晨2點多，吳旭軒、黃麟雅夫婦、吳春發、林守貞夫婦，以及吳旭祐等人，先後被調查局新北市調查處移送北檢複訊，面對鏡頭均未發一語。

檢調懷疑，今年3月15日下午4時22分，瑞軒發布重大訊息「本公司董事會決議召開110年股東常會事宜」，為重大訊息成立的時間點，吳春發、吳旭軒等人涉嫌利用他人名義，提早買進瑞軒股票，張數超過1000張，擬制性獲利仍待估算，涉嫌內線交易。

瑞軒科技創辦人是吳春發與吳春福兄弟，出身於基隆廟口，兄弟姐妹多達10人，父親為白手起家的布商，瑞軒科技2011年曾獲「2011年創業楷模獎」。

另吳瑞軒是吳春發的長子，吳瑞軒妻子漢麟全科技執行長黃麟雅，因面容神似影星桂綸鎂，被稱為美女CEO。