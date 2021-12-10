尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）9日宣布，斷絕與台灣外交關係，承認世界上只有一個中國，而中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。《美國之音》分析，此舉讓中國大陸對台灣的主權壓力，達到有史以來的最高水平。

奧蒂嘉解釋，由於「台灣是中國領土不可分割的一部分」，這是為何尼加拉瓜從今日起與台灣斷交的原因。尼加拉瓜共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。

尼國外交部長孟卡達（DenisMoncada）也在聲明中表示，尼國政府自今日起不再與台北維持任何接觸與官方關係。

事實上，總統蔡英文近日才接見尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜(Mirna Mariela Rivera Andino)。當時蔡還強調雖然2020年飽受疫情襲擾，台灣與尼加拉瓜仍保持密切交流，也期待彼此未來能繼續在國際舞台上相互扶持，在合作上也能互惠互助，使雙邊關係進一步發展。

甚至再往前推到2017年，當時蔡英文訪問尼加拉瓜時形容蔡宛如姊妹；台灣對尼加拉瓜來說不只是合作夥伴，也是摯友，如今卻依舊倒向中國大陸。在尼加拉瓜與台灣斷交後，台灣邦交國僅剩14國。

現年75歲的奧蒂嘉曾經是游擊隊員，他在7日的總統大選中贏得第4任總統任期。不過，反對他的人強調選舉宛若一場鬧劇；畢竟，反對他的不是入獄就是流亡海外，而美國與歐洲也抨擊他獨裁統治，並打壓不同的聲音。

值得注意的是，這是尼加拉瓜第二度與中華民國斷交，而且兩次拍板中斷友誼的總統都是奧蒂嘉，上一次台尼斷交為36年前。