台灣超過一個月無新冠肺炎本土個案，9日晚間破功，一名曾任職中央研究院的女研究員，疑似被帶有病原的實驗鼠咬傷，導致感染；兩次PCR均為陽性，且Ct值分別為15、23，傳染力極高。中央流行疫情指揮中心第一時間匡列85人，全部送檢疫所隔離，指揮官陳時中、醫福會執行長王必勝急赴現場，釐清感染狀況。

女研究員（案16816）曾有咳嗽症狀長達一周，8日因嗅覺、味覺異常，前往醫院採檢確診。王必勝在臉書PO文表示，他與陳時中到檢疫所視察並慰勉同仁，指示因本土確診個案而被匡列隔離者，必須立即採檢並取得檢驗結果，以盡快釐清感染狀況，確認後續防疫方向及作為。

陳時中與王必勝9日深夜赴檢疫所，了解疫情最新狀況。（翻攝臉書）

「春節專案即將開始，年底各種大型活動也將陸續展開，希望這次危機也能平安度過」，王必勝呼籲，每個人的防疫基本動作包括戴口罩、勤洗手、打疫苗，都能確實做好。

該名個案自11月27日起至12月8日的足跡也出爐，範圍包括新北、台北等地，位在台北車站附近的京站宣布停業至10日晚間6點。台北市接獲通報後，隨即由副市長黃珊珊啟動應變，預計10日擴大採檢，人數達400人。