相信各位正在工作的大家，不論是工作或家庭壓力，都會造成你感到頭痛欲裂吧！醫師指出，偏頭痛其實是種疾病，除了痛以外可能還會嘔吐、畏光等狀況；只要醫師評估有需要，偏頭痛是有療法可以預防的，且過度使用止痛藥反而會使頭痛更嚴重！

●女性經常偏頭痛 壯年人口尤其多

台北市立聯合醫院陽明院區表示，偏頭痛是一個常見疾病，影響全球約15%的人口，也是一個已知有顯著性別差異的神經科疾病。這疾病常在女性身上發生，女男比約3:1，尤其好發於20到50歲女性，有週期性。壓力、飲食、情緒及睡眠品質等都是造成偏頭痛的原因之一，甚至在疫情期間也使偏頭痛平均天數延長，嚴重影響生活品質與工作能力。

●偏頭痛是一種病 可以預防！

台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師莊凱如指出，在台灣，有高達兩百萬人口受偏頭痛困擾，但根據台灣頭痛學會於今年7月份的問卷調查（共2,300多位民眾填寫），有將近7成民眾以為頭痛只是一種「症狀」，實際上，偏頭痛是一種疾病，除了反覆頭痛之外，可能還伴隨噁心嘔吐，怕光怕吵等特色。

調查發現，超過半數的民眾不知道偏頭痛可採取預防性治療，且過度使用頭痛藥，反而造成頭痛更嚴重，就是所謂的「藥物過度使用性頭痛」（Medication overuse headache)。

莊凱如醫師針對治療方式進一步加以說明，在急性治療方面以一般止痛藥物為主，通常有痛才吃；至於預防性用藥，則是定時服用以預防偏頭痛發生，常見用藥包含：口服的鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥、抗憂鬱藥等；或是肉毒桿菌的針劑治療、CGRP單株抗體製劑，當然這些須經醫師評估診斷。

為提升民眾對於偏頭痛的認知並把握適當就醫時機，台灣頭痛學會也推出「偏頭痛超前部署123懶人包」，更快認識偏頭痛，並且做3件事遠離偏頭痛：

▸每週頭痛超過1次要看神經內科。

▸每週服用止痛藥超過2天以上可能使頭痛惡化。

▸預防偏頭痛有3招：運動、舒壓、預防性藥物。

●偏頭痛疾病定義 持續頭痛3個月以上則屬慢性

▸偏頭痛：單側（但也可雙側），中重度，搏動性，日常活動會加劇頭痛，持續4到72小時，伴隨噁心嘔吐怕光怕吵等症狀。

▸慢性偏頭痛：頭痛持續3個月以上，且每月超過15天，符合偏頭痛的天數超過8天。