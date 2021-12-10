司法院大法官針對強制工作釋憲案開庭辯論後，將於今（10日）下午4點宣示結果，聲請釋憲法官之一、已轉任律師的張淵森表示，這起釋憲案特別訂在「1210世界人權日」宣示，大法官們會宣告合憲還是違憲？是對世界人權日致敬，還是敲響人權的喪鐘？讓外界相當關注。

根據近年大法官針對同婚案及通姦罪的釋憲結果，強制工作如果遭宣告違憲或部分違憲，可能會有定期失效或立即失效2種結果。

2001年大法官針對強制工作曾作成合憲解釋，但因近年電信詐欺納入組織犯罪的處罰範圍，與《刑法》經常性詐欺、慣竊等，都改為入獄前須強制工作3年，因此引發爭議，多位法官及當事人再度挑戰釋憲，大法官共受理34件聲請案併案審理。

2個月前大法官在憲法法庭開庭辯論，20名釋憲聲請人委由法扶律師出庭表示，強制工作違反其意願，是對人的酷刑，強制工作的受處分人與受刑人關在一起，如同勞動改造，這是時代的錯誤制度，且與犯罪矯正沒有必要手段性，大法官應宣告違憲。

擔任鑑定人的法學教授林鈺雄、許恒達及謝如媛等5人，都認為強制工作違憲，況且讓受處分人被關在技訓所折蓮花、補漁網及修鐵架，不只對未來就業沒幫助，且限制其自由、違反人權保障；法務部代表則主張合憲，認為強制工作效用多，且有繼續存在的必要性。

聲請人之一柯賜海則在憲法法庭上激動地說，他生病活不久了，但一定要來跟大法官說，強制工作的規定違憲，台灣是民主社會不應有這種制度，希望大家一起救司法。