台北仁濟院和仁濟安老所共同舉辦「第五屆青銀嘻哈街舞大賽」活動於11月29日圓滿落幕，有10組來自各地的團體一同共襄盛舉參與比賽。本屆比賽因疫情緣故，從往年的實體活動改為線上競賽，因少了距離的限制，這次參與團體來自北中南，各有不同的舞風，讓評審眼睛都為之一亮。

第二次參賽的「超級風火輪」在去年獲得比賽的第三名。今年邀集更多夥伴投入後，在團長小恩的帶領下，獲得了本次大賽的冠軍。「超級風火輪」不只在舞蹈編排、氣氛營造非常符合青銀共舞的訴求。在輪椅輔具編舞的限制下，還能表現出舞蹈的節奏、流動感以及畫面的豐富度，實屬不簡單的任務！「超級風火輪」表示，街舞不是只有年輕人的專利，障礙不應是禁錮身體自由舞動的理由。

動手動腳嘻哈娘（左）與舞動極限（右）獲得最佳創意獎。（圖／青銀嘻哈街舞大賽官網。）

本屆大賽第二名「Be Young愛舞」分享在舞蹈難度上並沒有因為媽媽們的年齡而特別放水，團隊中的每個人都相信自己一定可以辦到。Be Young愛舞表示：「當歌詞唱到“合作一點跟著拍子走”，我們搭著肩一拍一步的微笑向前走，想表達的是無關年齡，只要跳起舞來我們就是一體，會愉快的向前邁進。」

龗式家族 LINGZ（左）與新埤社區（右）獲得團隊默契獎。（圖／青銀嘻哈街舞大賽官網。）

台北仁濟院與安老所抱持「不要用年齡定義老年人」的態度，今年投稿的作品中，有2人組隊尬舞，也有將疫情議題創意結合至編舞內，甚至有一名高達100歲高齡的長者參賽，透過共舞來創造世代共融。影片中可以看到從隊員召集、舞蹈編排到最後的拍攝剪輯，都充分顯示出青銀參賽者們的相互連結和共融的精神。

台北仁濟院表示，人們的平均壽命因醫療水平提升而改善，年齡劃分只是社會的界定。本院辦理青銀嘻哈街舞比賽目的即是鼓勵大眾，試著嘗試新事物，不給自己設限，跨越年紀藩籬與不同世代交流，心態才是不老的關鍵。希望比賽能提供給青銀世代表演舞台，鼓勵愛跳舞的人能不分年齡攜手繼續跳下去。

得獎名單已於「第五屆青銀嘻哈街舞大賽」官網（https://reurl.cc/emN0mK）公佈，歡迎民眾前往觀看各團隊的參賽作品。