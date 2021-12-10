一名70多歲阿公，長期喘到不行，每次躺下就像肺部溺水一樣，完全沒辦法好好睡覺，半年來只能坐著睡，心電圖檢查發現是心房顫動造成心臟衰竭，在嘉義長庚醫院心臟衰竭中心主任潘國利建議下接受心房顫動電燒手術後，阿公終於能夠躺下來好好睡覺，讓阿公覺得鬆了一口氣，總算找回了理想生活，且術後追蹤心臟收縮指數也有明顯進步。

潘國利表示，許多老人家經常感到疲累或四肢水腫，稍微活動一下就氣喘吁吁，甚至晚上躺下來就感覺快要溺水，必須坐著才有辦法睡覺…小心可能是心律不整引起的心臟衰竭癥兆。

研究指出，心臟衰竭患者5年內死亡率高達5成，也就是半數病患5年內死亡，尤其心房顫動合併心臟衰竭若未及時治療，患者不僅死亡率高，也會增加中風風險。

(圖/照護線上提供)

●哪些人容易有心臟衰竭？三高、高齡皆要注意

心臟衰竭好發在年紀大及有高血壓、高血糖、高血脂的三高問題的老人，潘國利主任表示，由於嘉義縣市老化程度較高，平均每5人就有1位是65歲以上長者，因此更須對心臟衰竭有所警覺，尤其患有三高、老年病者更須特別留意。

若有活動耐受力變得越來越差、稍微走路或活動一下就喘到不行，猶如肺臟泡在水裡一般快要溺水，又全身水腫非常不舒服等「累、喘、腫」的狀況務必盡早就醫。

潘國利主任解釋，心臟就像幫浦，負責將血液打到全身器官，當心臟衰竭、幫浦不夠力時，心臟打出去的血液不足，導致供應周邊器官的血液與養份變少，身體就會容易感到疲累。

另外，心臟打不出去的血液也會容易積在身體循環的前一個器官「肺臟」，這時患者容易感覺肺臟積水，尤其躺下睡覺「溺水」感覺會特別明顯，連帶影響活動力下降，稍微走路運動就喘個不停。

事實上，造成心臟衰竭的原因很多，包含心律不整、冠狀動脈狹窄、高血壓控制不佳…等，潘國利主任表示，當患者確診為心臟衰竭時，一般會再透過進一步的檢查來確認衰竭的原因與病況的嚴重程度，並藉此提供精準的治療。

(圖/照護線上提供)

●電燒手術 為心房顫動合併心臟衰竭治療首選

部分民眾可能會忽視心臟衰竭的嚴重性，研究指出，心臟衰竭患者5年內死亡率不僅高達5成；若是心律不整中最常見的心房顫動，合併心臟衰竭，中風風險更是比一般人高出3至4倍，且死亡風險也倍增。潘國利主任強調，若是由心房顫動引起的心律不整心臟衰竭，「介入性電氣燒灼手術」可說是治療首選，且同時健保也有給付。

除了心房顫動，心律不整中，因心室某處心肌產生異常放電，造成多餘心跳、打亂心臟節奏的「心室期外收縮(VPC)」也會導致心臟衰竭。

嘉義長庚醫院於2017年2月成立心臟衰竭中心，整合心臟內科、心臟外科、營養師、衛教師等多團隊聯合照護。(圖/照護線上提供)

潘國利表示，也曾遇過一位52歲婦人，因心室期外收縮導致心臟衰竭，原本長期吃藥控制，門診追蹤1到2年都很正常，但最近發現不僅講話容易喘，且全身水腫，尤其雙腳腫脹到連鞋子都穿不下。在安排婦人接受心臟電氣生理檢查，找出心室期外收縮的發生位置，並進行電氣燒灼手術後，婦人心臟功能終於恢復正常，心室期外收縮情況也沒有再發生。

潘國利主任說，心室異常放電如果佔一天心跳的15%-20%，建議患者應接受心臟電氣生理檢查，透過藥物或電氣燒灼手術來做進一步治療。