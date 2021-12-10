槍決咖啡商的黃姓男子犯後逃往廈門，於本月8日遭遣返回國，將面臨法律制裁。(中時資料庫)

發生於今年11月22日的新店槍擊案，34歲嫌犯黃泳群行刑式槍殺咖啡貿易商何明勳，當天搭機直接潛逃大陸廈門，陸方8日協助將黃嫌遣返，但黃一抵達國門即突發癲癇，經緊急送醫後已無礙，台北地檢署透過視訊遠距偵訊後，10日凌晨以黃涉犯殺人重罪，且有逃亡事實、疑有共犯未到案，有勾串之虞，聲請羈押禁見。

刑事局是依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，請求陸方協助遣返，北檢因黃嫌未遭通緝，因此發出拘票，供警方拘提黃到案。但黃一抵達國門即突發癲癇，經緊急送醫後已無礙，檢方採遠距視訊對黃嫌進行複訊。

據了解，黃嫌潛逃大陸期間，因沒有固定服用抗癲癇藥物，返台後疑擔心法律制裁，一進國門即因情緒緊張而突然發病，8日送至台北市立聯合醫院仁愛院區就醫，已無大礙。

黃嫌於上月22日，在新店市槍殺何男，案發當天黃男即搭機潛逃大陸廈門，。據了解，黃嫌已向檢警承認涉嫌開槍行兇。檢方訊後聲押，若法官裁准將，黃將先送至台北看守所隔離處所先行防疫隔離，隔離期滿再行羈押禁見。