台灣昨爆一例本土，為中研院P3實驗室的研究員，初判是11月操作實驗時，不慎被老鼠咬到而感染，推估感染的病毒株是Delta，目前已匡列85名接觸者。毒理學專家招名威表示，令人匪夷所思的是，個案明明是被Alpha老鼠咬到，怎麼感染的是Delta？而且個案男友採檢結果竟是陰性，這也很離奇，讓人好奇男友到底是打哪牌疫苗。

招名威昨天在臉書發文表示，被老鼠咬到到底會不會確診新冠肺炎？令他匪夷所思的是，明明昨晚新增的本土個案（案16816）已完整接種兩劑莫德納，然後被Alpha老鼠咬到，最後卻感染Delta？怎麼看都覺得好像哪裡怪怪的，雖然指揮中心說，個案操作過多種病毒，但研究員的男友是陰性，也是非常離奇，很想知道男友是打哪牌疫苗？

招名威指出，可能實驗室的SOP有問題，像是明明被特殊老鼠咬到了，為何沒有在第一時間通報？搞得民眾誤以為台灣的實驗室是不是都在亂搞什麼？

招名威坦言，只要是念過生科領域的人都知道，P3等級的實驗室可不是泛泛之輩，因為國內也不過只有18間P3實驗室而已，而且不是實驗室想稱自己是P3就可以是，要被稱之為P3是有一定程度的標準的。

招名威解釋，P3實驗室全名為生物安全第三等級實驗室（Biosafety Level 3 Lab），也稱作防護等級三Protect3（P3）實驗室，能操作很多第三級危險群微生物或高濃度、具高度氣膠擴散危險的第二級危險群微生物的實驗室，包含炭區桿菌、SARS，不僅須設置高壓蒸氣滅菌器等外，實驗室還需具負壓定向氣流，以免病原菌外洩。

招名威也說，P3實驗室操作過的所有物品移出都必須進行除污，實驗室研究人員須受過專業訓練，在人員操作規範上，除了會管制實驗以外人員進入外，實驗人員需要穿戴長袖且正面不開口之防護衣、手套、鞋套，以及 N95 口罩，視情況甚至需穿戴呼吸防護裝備，不論著裝或卸裝也都有一套SOP，非常嚴謹。

招名威透露，在嚴謹的情況下卻還能確診，非常不尋常，再加上Delta到底從何而來，這也是非常離奇的事。總之，應該要以「最壞的打算、最嚴格的處置」來對應這次的狀況，希望大家操作試驗都小心謹慎一點，不要再有第二個這種狀況再爆出來了。