圖為台灣在拉丁美洲及加勒比海地區的邦交國。(取自外交部官網)

尼加拉瓜共和國今突宣布與台灣斷交，聲明承認世界上只有一個中國。消息曝光後，外交部也回應表達痛心。根據外交部官網最新資料顯示，台灣邦交國數量原為15個，尼加拉瓜宣布斷交後，目前剩14個邦交國；官網目前已無顯示尼加拉瓜這一邦交國

尼加拉瓜宣布與台灣斷絕外交關係，是總統蔡英文總統任內的第8個斷交友邦。根據外交部官網最新資料顯示，台灣邦交國則有馬紹爾群島共和國、諾魯、帛琉、吐瓦魯國、史瓦帝尼王國（原「史瓦濟蘭王國」）、教廷、貝里斯、瓜利馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國，總計14國。

不過，此次並非尼加拉瓜第一次和台灣斷交，第一次為1985年12月17日中止外交關係，並於1990年11月5日復交。此次相隔36年。另外，根據外交部資料顯示，尼加拉瓜元首為奧蒂嘉總統(José Daniel Ortega Saavedra)，他於2007年勝選重新執政。

對此外交部鄭重聲明，尼加拉瓜共和國於台北時間12月10日決定片面終止與我國外交關係，我國政府至感痛心與遺憾。為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。