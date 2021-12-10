內政部出手打擊預售屋炒作，五大重點防止住宅淪為炒作工具。不少房地產業界人士都指出，預售屋銷售從簽約預定到交屋時間將會有2~3年，這中間確實會有不確定的因素需要轉售，政府應更為慎重的考量。但內政部下重手，可讓預售屋市場收到警訊，有機會讓市場稍作緩和。

內政部昨(9)日部務會報通過修正草案，共有五大重點，首先將全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，其次，嚴懲炒作最高處3年徒刑或併科5000萬罰金，同時要求預售屋解約申報登錄、管制私法人購屋、建立檢舉獎金機制等，以有效防止住宅淪為炒作工具。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，修正草案從移轉限制檢舉等手段來防杜炒作的可能性，可以看出內政部下重藥打炒房的企圖心，不過預售屋買賣契約一旦簽署，即成為民眾的財產權，限制人民轉售權利，恐怕還需要多方完備的討論。

預售屋銷售從簽約預定到交屋可能長達兩三年，中間變化多，有人確實會因財務、遷移、家庭、婚姻等狀況必須轉售，政府如何在嚴控房價下又能照顧到實際狀況，需要有更明確的配套措施。不過內政部說重話下重手，不管後續草案是否通過，也讓預售屋市場收到警訊，未來交易或轉讓的難度增加，有機會讓過熱的市場稍稍緩和，回歸需求性的理性購買。

此次修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」共有五大重點，首先，預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50~300萬元。

第二，嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100~500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100~5000萬元。