美國白宮發言人莎琪6日宣布，由於不滿大陸新疆人權問題，拜登政府將不會派出任何官方及外交代表團參與2022年北京冬季奧運。對此，前藍委蔡正元表示，美國總統拜登抵制北京冬奧犯了兩個錯誤，實在太丟人了。

對於拜登要抵制北京冬季奧運，蔡正元昨（9日）在臉書發文表示，拜登犯了兩個丟人的錯誤，第一個丟人的錯誤是，美國運動員照常參加北京冬奧，但是美國政府官員不參加，這種半套子的抵制，算是那門子的抵制？奧運會又不是官員的運動會，根本就是猶抱琵琶半遮面的抵制，坐實了抵制毫無正當性的罪名。

蔡正元稱，第二個丟人的錯誤是，白宮說抵制的理由是新疆人權問題，稱是很嚴重的種族滅絕的反人類罪，問題是白宮這番說詞的證據在那裡？翻遍整個地球都沒有任何證據，從頭到尾都是美國外圍特務，瞎掰出來的鬼故事，連蓬佩奧這位前美國國務卿，被邀請去新疆當面梭哈都不敢，拜登用新疆當理由抵制北京冬奧，未免太好笑了吧。

蔡正元直言，美國如此這般好笑的半套抵制，台灣的民進黨政府要怎麼跟進？要半套的抵制？還是要全套的抵制？還是心虛的不敢抵制？