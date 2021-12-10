封測龍頭日月光投控(3711)受惠封測業務高檔續揚、電子代工（EPS）業務顯著轉強，2021年11月合併營收雙位數「雙升」衝上605.22億元新高，帶動前11月合併營收達5103.32億元，已超越去年全年4769.79億元、提前改寫年度歷史新高。

日月光投控公布2021年11月自結合併營收605.22億元，月增達14.74％、年增達19.46％，改寫歷史新高。其中，封測業務304.75億元，月增0.01％、年增25.48％，改寫歷史次高。電子代工業務301.67億元，月增達33.98％、年增9.98％。

累計日月光投控前11月合併營收5103.32億元、年增達19.61％，且已超越2020年全年4769.79億元、提前改寫歷史新高。其中，封測業務3037.95億元、年增達19.17％，電子代工業務2106.3億元、年增達17.81％。

日月光投控先前預期，第四季以美元計價的封測業務營收、毛利率，將與第三季900.92億元、27.43％相當，以美元計價的電子代工業務營收將與去年同期791.49億元相當，營益率則可望接近第三季4.35％水準。

法人以此推估，日月光投控第四季封測業務續處高檔，營收較第三季小幅成長、年增逾25％，電子代工業務受惠旺季需求帶動，營收可望季增逾25％，帶動投控第四季合併營收季增逾1成、年增近2成，獲利續拚向上再創高，全年可望大賺逾1股本。

此外，日月光投控預計至明年1月7日間實施庫藏股，於90～150元間買回5.5萬張，若低於下限仍將持續執行，買回總金額上限82.5億元。截至9日，公司已合計斥資54.26億元買回5萬2067張、平均價格104.4元，累計持股占已發行股數1.18％。