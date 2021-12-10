穩得實業(6761)前11月合併營收17.51億元，年增31.78%，5G、車用電子、電動腳踏車、新能源電池系統等新應用興起，且公司擴大實驗室業務，穩得董事長高治宏表示，明年業績可望回到往年趨勢，年成長約10%到15%。

穩得業務涵蓋「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容(EMC)及線路保護元件銷售」，以及「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務廠。

今年穩得在網通、安全監控、消費性電子、工業電腦、車用電子、其他等六大應用領域皆全面成長，其中又以網通、安全監控、車用電子三大區塊成長最多，帶動公司業績高成長，穩得今年前3季稅後盈餘為1.46億元，年成長1.16倍，每股盈餘為6.75元，11月合併營收為1.67億元，月增0.6%，年增32.4%，累計前11月合併營收為17.51億元，年增31.78%。

目前穩得在台灣及中國深圳設有完善的認證實驗室，全球新冠肺炎疫情帶動E-Bike(電動自行車)需求，看好E-bike安規認證需求，穩得積極強化布局，投資Ebike專用實驗室，預計明年第1季完成，為公司營運再添動能。

今年實驗室認證業務佔公司營收比重約10%，穩得預估，明年實驗室業務可望較今年成長30%，佔比可望提升到15%。