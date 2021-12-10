金管會公布金融業最新裁罰概況，2021年前11月對金融業、上市櫃及公發公司合計裁處318件裁罰案，較去年同期295件增加達23件，累計罰鍰金額2.76億元，雖較去年同期2.8億元小減1.28％，仍已超越全年2.51億元的預算目標。

金管會去年裁罰金額創下3億894萬元新高，今年截至11月底雖尚有一段距離，但因仍有理專A錢弊案處理中，加上銀行法最高罰鍰上限大舉提高，若年底前拍板決議裁罰，則今年罰鍰金額將進一步增加、仍可能再度突破3億元關卡。

銀行局今年前11月對銀行業裁罰件數10件、較去年同期增加1件，罰鍰金額共9289萬元、較去年同期7550億元增加達23.03％，提前超越全年罰鍰預算7401.3萬元目標。

保險局今年前11月對保險業裁罰件數達69件，較去年同期增加4件，但罰鍰金額1億1200萬元，較去年同期1億2600萬元減少11.11％，但仍然已提前超越全年罰鍰預算1億477.2萬元目標。

至於證期局今年前11月對證券期貨業及上市櫃公司的裁罰件數為239件、較去年同期增加18件，但罰鍰金額7166萬元、較去年同期7864萬元減少8.88％，與全年罰鍰預算7257億元目標尚有91萬元的差距。