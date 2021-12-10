金管會公布最新裁罰案，指出對上海商銀辦理一般金檢時，發現在辦理保代業務時，有業務員未如實填寫投保資金來源、年營收與客戶自行填寫差距過大等缺失，依違反保險法及金保法規定裁罰180萬元，為今年以來第4家因未確實填寫投保資金來源而挨罰的銀行。

保險局副局長林志憲表示，此次共查出上海商銀3件保單填寫缺失。一件是客戶辦理大額美元保單解約、改投保其他保險公司的2張保單，金額換算高達600～700萬元，但業務員在投保資金來源卻勾選「存款」、並填寫近3個月未辦理保單解約。

另外2件缺失則是業務員在報告書中填寫的客戶年收入，雖然與客戶自行填寫日期僅相差1天，但兩者填寫金額相去甚遠，認為業務員並未執行瞭解消費者作業（KYC），對客戶財務狀況瞭解不夠確實，合計3件缺失遭裁罰180萬元。

為防範理專或保險業務員不當勸誘保戶「解舊買新」，金管會要求應詳實填寫保戶的投保資金來源。不過，加計上海商銀在內，今年以來已有4家銀行因未詳實填寫客戶投保資金來源而挨罰，包括渣打及板信銀各60萬元、北富銀300萬元，合計已裁罰600萬元。

林志憲呼籲，銀行兼營保險代理人業務應確實依金融消費者保護法及保險法相關規定落實執行瞭解消費者作業（KYC），並依保險商品內容確實評估要保人或被保人的保險需求與適合度，以維護保戶權益。