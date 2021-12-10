全家便利商店(5903)前11月合併營收為764.01億元，年減2.18%，冬至、聖誕節、跨年等聚會需求湧現，全家將陸續以獨家、多元化的火鍋商組與法國第一Picard冷凍商品應戰，搭配年菜預購持續加溫，皆可望挹注12月銷售。

全家11月合併營收為70.2億元，月減4.89%，年減1.86%，全家表示，11月整體營運表現雖仍受疫情因素干擾，但差異化的鮮食品類以及網購蓬勃所帶動的EC寄取件服務需求仍穩定成長，展店計畫亦依原事業計畫進行，其中鮮食部分，由於11月氣候轉涼，掌握溫降商機，輔以多箭齊發的聯名策略，輪番推出鼎泰豐、屯京拉麵、大戶屋、鮮乳坊四大品牌聯名合作、超過二十款的鮮食新品，包含各式鍋物、熱湯麵、濃郁型燴飯與義大利麵等，有效帶動便當、微波主食、調理麵等品類皆有15%以上的成長。

搶攻冬日火鍋熱商機，以「即興開鍋」主題推出線上線下超過千項商品，APP獨有的「火鍋地圖」搜尋服務，打造最方便吃火鍋的生活提案，整體冷凍鮮食品類以及預購業績，都較去年成長20%；11月逢各大電商平台雙十一大促，全家自有開店平台交易活絡，帶動店到店EC寄取件服務，也較去年成長。

全家前11月合併營收為764.01億元，較去年同期減少2.18%。

截至110年11月30日止，全家便利商店總店舖數達3971家，其中11月店鋪數較上月增加16家。

展望12月，全家表示，冬至、聖誕節、跨年等聚會需求湧現，將陸續以獨家、多元化的火鍋商組與法國第一Picard冷凍商品應戰，隨年菜預購持續加溫，民眾對溫暖型鮮食、熱飲需求的增加，皆可望挹注銷售。