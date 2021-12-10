尼加拉瓜上月舉行總統大選，連任的奧蒂嘉政府因為打壓異議人士，遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，迫使尼國靠攏中俄等威權集團。涉外人士指出，我國身為民主陣營的一員，曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。

奧蒂嘉政府在選舉過程中，持續對反對派總統初選可能候選人等異議人士進行逮捕等全面性打壓作為，遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，迄今包括美、英、歐盟及美洲國家組織(OAS)等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果。

涉外人士指出，由於國際制裁使尼國經濟壓力更大，但奧蒂嘉政府對此採取更強烈的抗議與反擊，除主動宣布退出美洲國家組織之外，更與包括中國等威權集團靠攏，日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財長訪問俄國簽署協議進行核能方面的合作。