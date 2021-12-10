檢警偵辦高嘉瑜遭到前男友林秉樞施暴案又有重大進展。據了解，高嘉瑜在11月11日遭到施暴前一天，曾上政論節目名嘴爆料，立委高嘉瑜遭施暴前一天上政論節目時，出現3名網友以「斗內」留言方式恐嚇高嘉瑜，「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」據了解，專案小組查出其中一位用假名留言的賴姓女子，竟然是林秉樞的好友，目前已傳喚她到案說明，將朝恐嚇危害安全罪嫌方向偵辦。

據了解，資深媒體人黃揚明在臉書表示，他根據政論節目《新聞大白話》的網友提供訊息指出，11月10日下午的節目中，當天高嘉瑜錄影時段為下午4時到5時，大約4時25分到38分這段期間，有3則斗內留言特別詭異。

第一則是一名蔡姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」。第二則是邱姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」；第三則是藍姓網友，斗內1690元，留言「高嘉瑜，妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」。

對於這些留言，黃揚明表示，這幾天相關報導中，曝光林秉樞威脅高嘉瑜的內容似乎有些類似，是否就是高嘉瑜記者會中提及的「他（指林秉樞）可能就會透過網軍散播不實謠言」的網軍？尤其隔天（11月11日）高嘉瑜就到板橋的飯店與林會面而發生施暴事件，這是否相關？黃揚明認為檢調有必要深入調查，即使是人頭帳號，但斗內應該會留下所謂的刷卡金流紀錄，應該可以追查。

警方專案小組多日來進行追查，果然發現留言者是用假身分留言，並查出真實身分是一名賴姓女子，且賴女與林秉樞往來相當密切，到底是否為林用來攻擊高嘉瑜的網軍，目前警方已經傳喚賴女到案說明，但根據內容，因已涉及恐嚇危安罪，全案朝此方向偵辦。