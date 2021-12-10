民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。媒體人陳揮文表示，以他跑新聞20幾年的經驗，此案最終必以「家暴」簽結，至於引發關注的網軍、金流等，檢調單位不可能去查；這點從林被收押時還能對著媒體暢所欲言便可見，這一幕簡直讓他大開眼界，而林能這樣「一定是上面交代的！」

陳揮文9日在《中天新聞》政論節目〈庶民大頭家〉表示，高嘉瑜案恐不像大家所想的樂觀，因媒體最新公布高被林咆哮、甩口罩的畫面，其地點並非在殯儀館而在禮儀公司，而該禮儀公司老闆的兒子正要參加民進黨台北市議員初選；禮儀公司本身有小房間可擺設靈堂，但若較節省也有公用空間，攝影機應該只有櫃台才有，故傳說中林對高扯頭髮、逼下跪等應該都在小房間內，不會被拍到。

陳揮文直言，有人疑惑為何狗仔隊會有外流的影片跟照片？這個答案真是太簡單了，就是「有人提供」，至於是誰提供、誰手上會有？「所以觀眾朋友，你一想就知道了，就不要再問我了！誰手上會有照片跟影片？這麼簡單的答案，要問我這樣，我就不好意思了。」陳強調，相關資料的流出是刻意的，而檢察官跟狗仔隊手上是同一份資料，且是相同來源。

針對林秉樞後續相關調查，陳揮文表示，法務部長、調查局長、各縣市的地檢署檢察長和調查處處長，都是對民進黨「死忠兼換帖」的，那些人都是要經過忠誠考核，對民進黨而言都是意識型態、顏色甚至派系正確者，必須要有滿滿的「台灣價值」才會被放到那些位子上，所以叫這些人去查林背後的金流等，是不可能做到的事，可預見此案最後就是以家暴結案。

陳揮文進一步指出，以他跑新聞的經驗，大家想知道的林秉樞的ATM明細表、網軍、粉專等，檢調系統連查都不會去查，最後就會簽結說「與本案無關」，而本案指的就是「家暴案」。這點從林被押解的過程，還能接受媒體訪問散布消息便可見，明明已經是被裁定收押的人還能暢所欲言，已經打破他跑新聞20幾年的紀錄了，讓他覺得自己新聞都白跑了，這一定不是月新3萬出頭的法警所能決定，「一定是上面交代的！」既然上面都已經這樣交代，要去查林幕後真相，更是不可能的事。

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