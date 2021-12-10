大亞(1609)今年前11月營收248.88億元，年增53.15％，董事長沈尚弘指出，今年產業沒有因為疫情影響變壞，加上電線、電纜及漆包線都呈現大幅成長，全年營收、獲利及EPS創新高可期。展望2022年，他認為，內部對於經濟景氣是以與今年持平做假設，如果景氣好，有理由更樂觀；其次銅價漲跌，影響庫存價值變化，整體來看審慎發展，目標希望集團未來五年獲利年年成長，增加太陽能跟綠能貢獻，策略上建構穩定收益的事業，讓財務波動性降低。

沈尚弘表示，今年公部門因為台電方面受推動再生能源關係，集中式發電變為分散式發電，像是太陽能電廠的增加，必須投入基礎建設，台電建設比過去蓬勃很多，也挹注大亞電纜事業持續擴張。以私部門而言，受惠於供應鏈移回台灣，有建廠、大樓等工程需求，加上房地產熱絡，大樓建設需求，電線、電纜都有不錯表現。大亞累計前三季每股盈餘1.32元，優於去年同期1.07元，即使今年有辦理增資，資本額來到64億元，但樂觀預期今年營收及獲利及EPS都會創新高。

另外，大亞瞄準漁電共生的新經濟優勢，亦符合政府目前太陽光電推動政策的趨勢，大亞綠能旗下子公司包含心忠電業、大聚電業、博碩電業、博斯太陽能，共53處太陽能發電系統，目前整體總發電量高達120MW。繼國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠「心忠電業太陽能學甲案76 MW」啟用，今年3月更完成收購大同旗下志光能源，斥資60億建置全台最大漁電共生太陽能電廠，於台南七股區興建125MW，第一期85MW預計明年10月底併聯發電，第二期35～40MW將於2023年第一季併聯發電，大亞集團的太陽能電廠總裝置容量共計250MW，每年預估貢獻15億發電收入。

沈尚弘指出，大亞已逐步轉型，本業不再侷限電線電纜，延伸到能源傳輸及能源串接，跨足智慧電網領域，同時強攻綠能、綠電交易、儲能產業，打造從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。

在電動車布局上，大亞集團以漆包線事業群為主力，生產基地除台灣關廟外含大陸(長安、昆山)及越南等地，內外則銷往大陸、日本、印度與東南亞地區，在上述區域皆有電動車市場產業合作布局。因應極端氣候的變化，漆包線亦是泵浦馬達驅動不可或缺的材料之一，需求逐步提升，朝高效率、智慧化方向精進。

2021年大亞集團邁入第66周年，大亞此次於遠百信義A13–4樓懷舊時光埕舉辦《透明生活展 Transparent Living Exhibition》，以「透明」的創意概念出發，將看不見的能源傳輸透過展示日常物件內的漆包線與銅線原形，搭配與展覽作品對應的故事，帶領觀展者穿透表面生活的繁忙與變化，看見大亞的真實存在。透過展覽引領人們看見大亞是如何活用自身產品，支持著每個人的日常。