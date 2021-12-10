小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃海運長榮11月合併營收510.41億元，中斷創高之路，比10月減少3.3％，主要因塞港導致航行日期延後、供應鏈運送瓶頸。法人指出，由於營收認列時間遞延及第四艘2.4萬TEU長岳輪（ALP）在9日交船，12月營運仍可維持高檔。

【1】長榮11月營收 創高受阻

長榮11月合併營收510.41億元，創歷史次高紀錄，亦連續兩個月在500億元以上，呈現年增159.1％，但月減3.3％，比10月合併營收減少16.88億元，中斷創高之路。

【2】摩根大通 降評四大指標股

邏輯半導體投資氣氛生變！摩根大通證券震撼市場，降評包括晶圓代工二哥聯電在內的四大半導體指標，研判邏輯半導體產業景氣2022年觸頂反轉，聯電等多檔晶圓代工毛利率2022年上半年就會見頂，建議旗下客戶趁股價相對強勢時「高歌離席」（Time to take profit）。

【3】蘆洲「海砂屋一條街」 新北市府要出手了

新北市蘆洲區長安街，是早期30年前的重劃區，也是海砂建材最盛行的時期，導致附近有多處海砂屋社區，甚至有「海砂一條街」的稱號，永無止境的維修費、每天生活的出入安全，以及都更推動困難，都成長安街居民的夢魘。今（9）日新北市政府成立的新北住都中心宣布，已進駐當地，將以「全案管理」的模式讓社區盡快進入都更程序。

【4】建商：炒房要坐牢 如白色恐怖

建商和房市專家針對內政部五大預售屋禁換約、建立檢舉機制表示，大家都不贊成炒房，但目前換約率已不到5％，硬性限制預售屋換約，將苦了急需賣房變現的客戶、卻爽到建商，房價更壓不下來；至於炒房要坐牢、檢舉還有獎金的新制，則被抨擊「像白色恐怖」，把自由市場變成共產黨。

【5】郭明錤點這檔是元宇宙人機介面贏家

繼立訊之後，知名蘋果分析師郭明錤9日再發表報告，指出手勢控制與物件偵測為蘋果（Apple）AR/MR頭戴裝置的關鍵人機介面設計，需較iPhone有更多的3D感測模組，且其中的結構光規格顯著升級，點名iPhone的VCSEL（面射型雷射）主要供應商穩懋（3105）與Lumentum將受惠，成為元宇宙硬體採用創新人機介面的關鍵贏家。