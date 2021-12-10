藝人戎祥2013年和友人聚會後驚傳昏迷，急救後宣告不治，享年43歲。昨(9日)媒體報導，戎祥的的父親戎紹鑫昨下午在家休息，家人突然發現他身體不適，呼吸微弱休克，緊急叫救護車送往林口長庚醫院搶救，最終在傍晚宣告過世。

戎祥出生於軍人世家，爸爸戎紹鑫來頭不小，曾任已故前副總統謝東閔侍衛官、警備總部副參謀長，海岸巡防司令部參謀長，媽媽則是公家機關就職，戎祥還有一位弟弟戎威，父母倆對戎祥從小管教嚴格，但戎祥年輕時因叛逆期與父母關係緊張，不僅就讀滬江高中、明新工專、黎明工專未畢業，最後還毅然決然當藝人，後來他在綜藝節目《百戰百勝》、《紅白勝利》、《金曲龍虎榜》闖出名聲，2009年到大陸拍攝電影《瘋狂的賽車》，因票房暢銷，又再度紅回台灣，成為電影演員。

戎紹鑫8年前曾現身戎祥葬禮。（圖／中時資料照片）

2013年1月戎祥和弟弟及助理聚餐，隔日戎祥被發現昏迷，送往臺安醫院後仍宣告不治，死因是心肌梗塞導致休克，而遺孀賴芊合曾解釋，戎祥過世與酒精過量無關，當時戎祥告別式上父母親也含淚現身，白髮人送黑髮人的痛苦，讓人看了相當鼻酸。

已故藝人戎祥與遺孀賴芊合。（圖／中時資料照片）

8年過去，據《三立新聞網》報導，戎威昨發文透露，父親戎紹鑫先前接種疫苗後身體便覺得有些不舒服，曾入院檢查，出院後身體狀況恢復正常，沒想到昨下午在家中小憩後突然發現休克，家人急忙將他送醫後，不幸於傍晚6時24分病逝。