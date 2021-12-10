民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。國民健康署前署長邱淑媞批，衛福部部長陳時中為維護民進黨政權，公布林接種疫苗的時間等個資，反觀過去人民對疫情與疫苗有所疑問時，指揮中心都以「隱私」為由拒絕公布，可見其雙標與政治掛帥，這種行徑讓她相當吃驚。

邱淑媞9日在《中天新聞》政論節目〈庶民大頭家〉表示，林秉樞最糟糕的地方就是，暴露了民進黨的「國王的新衣」，而這件「國王的新衣」上有幾顆最重的鑽石：性、暴力、特權、謊言。

邱淑媞指出，當初部立桃園醫院發生院內感染，大家在問哪個病房等相關消息，指揮中心卻稱這些都是隱私不能講；民眾打不到疫苗、第二類人數不斷膨脹，立委要求指揮中心把接種名單公布，當時也以隱私為由不公布。然而如今林秉樞一搞，政府就馬上公布他的疫苗接種相關個資，可見指揮中心就是服侍民進黨政權，而非服務民眾健康權的。

邱淑媞痛批，指揮中心搞雙標的例子實在太多了，去年幾個「小明」回台灣就稱台灣醫療會崩潰，而幾萬人從歐美回台灣都不會崩潰，可見指揮中心的作風就是不透明、鴨霸，更可見蔡政府不僅對高嘉瑜二次家暴，對所有在野黨立委也是進行家暴，不僅不給監督還公開在電視上罵他們給大家看。

邱淑媞直言，對民進黨而言，疫苗他說你該打就可以去打，他說你不能打就不可去打；他說打疫苗是隱私這就是隱私，但當要維護自身政權時，他認為該講的時候他就又講了。邱強調，民進黨這種政治暴力的行徑，對於她而言是相當難以置信且憤慨的。

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