本土新增1例確診個案，中央流行疫情指揮中心9日晚間緊急公布案16816足跡，這名20多歲的女性曾任中研院研究人員，本月3日離職；初步判斷她在實驗室接觸病原導致染疫。該個案活動力旺盛，自11月28日起，11天內去了至少台北車站、2間商場、3家藥妝店及超商、4家餐廳，最讓人擔心的是「用餐時沒戴口罩」，網友擔心匡列採檢結果恐怕無法樂觀。

（中央流行疫情指揮中心提供）

根據初步疫調，案16816於11月28日中午前往汐止遠雄廣場陶板屋用餐，當天下午搭捷運到台北京站時尚廣場。12月1日晚間在孫東寶汐止南昌店吃飯，3日晚上又到知名的大三元酒樓；據指出，當天也是她在中研院上班的最後一天。

5日下午她搭捷運到北捷古亭站5號出口的屈臣氏買東西，接著再去月見ル君想フ餐廳。另外7日、8日兩天，她也分別去了汐止的7-11新工建門市和康是美北峰門市。

網友驚呼「她真的到處吃欸」，許多網友認為，台灣在恢復餐廳內用後，很多人離開座位也不會把口罩戴上，在店裡走來走去。有網友質疑，個案赴大三元聚餐當晚，「是不是同事或朋友為她辦的歡送宴」，席間酒酣耳熱，風險真的很高。