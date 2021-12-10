國內9日新增1例本土案例，美系外資調降晶圓代工股評等，美股4大指數同步收黑，台股今(10日)開盤以17893.29點開出，台積電開盤下跌3元，以605元開出，聯電跌逾1%，以62.9元開出，貨櫃三雄與航空雙雄都開低，疫苗等生技防疫族群則為今日盤面焦點，指數下探17800點，一度觸及17809點，跌逾百點。

雖然美國最新初領失業金人數18萬人，優於市場預期，續創半世紀以來最低紀錄，但隨著美股前幾日強漲，投資人把焦點轉向即將公布的通膨數據，以及可能影響聯邦準備理事會(Fed)下周的會議，道瓊工業指數小跌0.06點，近乎持平，以35754.69點作收；標準普爾500指數下跌33.76點，跌幅0.72%，收在4667.45點；那斯達克指數下挫269.62點，跌幅1.71%，收在15517.37點；費城半導體指數下挫84.93點，跌幅2.14%，收在3879.52點。

台股ADR也收低，台積電ADR下跌1.89%，聯電ADR下挫3.08%，日月光ADR也挫低3.75%。

在台積電尾盤拉抬下，台股9日終場上漲81.7點，以17914.12點作收，成交值3197億元，三大法人同步買超，其中，外資及陸資買超61.46億元，已連續3個交易日買超，自營商買超20.11億元，投信買超1.35億元，合計買超82.92億元。