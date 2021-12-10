搶迎耶誕與跨年節慶消費商機，知名手搖茶連鎖品牌「清心福全」歡慶立足市場34年，首次推出聖誕周邊來回饋粉絲，同場加映，指定飲品大杯折五元，標榜在濃濃的聖誕氣息中，帶給消費者暖呼呼的心意。

「清心福全」這次在9款杯品披上了聖誕新衣，包含麋鹿、薑餅人、雪人等吸睛造型，可愛程度可以說是足以衝破寒冬，在視覺上先被療癒一次，再喝一口熱飲更溫暖人心。另外，還加碼推出聖誕加價購「限定音樂盒套組」，包含了刺繡飲料提袋、恰好瓶、彩蛋小卡以及本次活動最大亮點—幸福音樂盒。配合聖誕經典的紅、綠配色，提供了分開販售的「幸福」、「平安」兩種款式及音樂旋律做選擇，除了精緻刺繡提袋刺上了聖誕老人、胡桃鉗等圖樣，當透明心型音樂盒流淌出經典聖誕曲目的輕柔旋律，被滿滿的節慶氛圍環繞，更是為粉絲們獻上祝福。

「音樂盒是我的興趣之一，在心情不好的時候聽真的很療癒人心」，清心福全執行長趙啟宏特別提到，為避免音樂盒成為被遺忘的產物，加上台灣今年剛經歷了險峻疫情，透過療癒小物與優美音樂，獻上淨化身心的精神撫慰。

「清心福全」指定飲品大杯折五元，品項包含珍珠芝麻紅茶拿鐵、頂級可可拿鐵、烏龍奶茶、太妃鴛鴦奶茶，自12月10日起，到店購買大杯飲品加價399元，即可獲得一組限定音樂盒套組。