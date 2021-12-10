泛公股行庫前11月獲利，以累計獲利數字排名，兆豐金(2886)自結累計稅後盈餘235.82億元，累計EPS 1.73元領先，兆豐金11月單月獲利重新站回20億大關，來到21.88億元，月增近3成。其次為合庫金累計前11月獲利197.44億元，全年突破200億元大關在望，累計EPS為1.4元。排名第三為第一金前11月稅後盈餘187.15億元，EPS 1.44元。

兆豐金四家核心子公司中，兆豐銀單月獲利17.13億元，比前月大增三成，兆豐證券單月獲利2.06億元也較前月倍增，兆豐票、兆豐產險也維持成長，使得兆豐金11月單月獲利重返20億元之上。惟12月因為英穩達宣布破產，兆豐銀此案曝險預估6億元左右，年底將增提備抵呆帳。

合庫金11月稅後純益為15.82億元，較前月減少近7%，主因合庫銀11月增提備抵呆帳，單月獲利下滑，累計前11月合庫金獲利197.44億元，全年突破200億元大關在望，累計EPS為1.4元。

第一金11月增提呆帳，累計前11月稅後純益187.15億元，EPS 1.44元。第一金因子公司第一銀行11月增提呆帳逾6億元，使得第一金11月稅後純益降到10.23億元，月減12.6%，累計前11月稅後純益187.15億元、年增17.8%，EPS為1.44元。11月因大陸台商的一次性提存，導致一銀11月單月稅後純益降到9.05億元、月減17.2%。