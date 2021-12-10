周四美股在連漲3天後湧現獲利了結賣壓，三大指數同步收黑，那斯達克指數更重挫1.71%。投資人將注意力轉向即將出爐的通膨數據，以及該數據可能對聯準會下周決策會議造成的影響。

周四收盤，道瓊工業指數微跌0.06點，為35754.69點。標普500指數跌33.76點或0.72%，為4667.45點。以科技股為主那斯達克指數大跌269.62點或1.71%，為15517.37點。

費城半導體指數重挫2.14%。

英特爾下跌2.45%，在道瓊指數成分股中表現最差。

最新公布的數據顯示美國上周初領失業給付人數為18.4萬人，創下1969年以來的52年新低。

投資人正屏息等待即將於周五上午公布的美國消費者物價指數（CPI），若這項數據高於預期，將使聯準會在12月會議上決定收緊政策的可能性升高。

隨著投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂減輕，本周華爾街股市連漲三天，那斯達克指數累計上漲4.7%，標普500指數漲3.6%，道瓊工業指數漲3.4%。

輝瑞和其合作夥伴BioNTech周三表示，實驗室試驗結果顯示其共同開發的新冠疫苗對Omicron新冠變種病毒仍具有一定的保護力。

Bright Trading LLC市場結構與自營商部門主管Dennis Dick表示，近來雖然大漲，但仍有一些人感到不安。雖然對Omicron病毒的擔憂緩解帶動股市大漲，但問題仍然存在，那就是聯準會將收回激勵措施。

美銀投資長辦公室首席市場策略師Joe Quinlan表示，在連漲三天後，投資人可能會將獲利入袋，並暫停買股。在周五公布CPI數據之前，可能會出現一些避險交易，如果通膨熱度超乎預期，人們將更了解聯準會可能的政策走向，而這場會議也將更加受到關注。該美國央行加快縮減購債規模的壓力將升高。

聯準會主席鮑爾上周在國會作證時即表示，現在是時候撤下通膨是「暫時的」這個用詞，決策官員將在12月會議上討論加快縮表等議題。

Quinlan表示，這坐實了許多人心中的想法，即聯準會確實反應太慢。如果通膨數據顯示有必要加快升息進程，這將對科技股帶來壓力，但有利於周期股表現。

根據路透社對分析師所做的預測調查，市場預期聯準會將於明年第三季升息25個基點，使基準利率升至0.25%～0.50%，不過，大多數受訪的分析師認為聯準會也可能更早升息。

標普11大類股普遍下跌，僅醫療保健股和必需消費品股收高，分別上漲0.24%和0.06%。

非必需消費品類股下跌1.7%，跌幅最大，其次為地產股和科技股分別下跌1.36%和1.09%。

CVS Health Corp勁揚4.5%，為醫療保健股帶來提振。該醫療保健和連鎖藥房集團上修今年獲利預測。

在必需消費品類股中，以特斯拉大跌6%，表現最疲弱。

電子遊戲零售商GameStop Corp股價重挫10%。該公司上季虧損暴增，並坦承在8月收到美國證券交易委員會的傳票，要求公司提供相關文件，配合針對其股票交易活動的調查。

電動車新創公司Lucid Group宣擬發行17.5億美元可轉換優先票據，股價應聲重挫18.34%，收在36.52美元。

美國航空（American Airlines）跌0.5%，波音跌1.64%。美航宣布因為等不到波音交付787 Dreamliner客機，公司將減少明年夏天的航班，但也提到波音擬對此提出賠償。

亞馬遜跌1.13%，收在3483.42美元。該公司遭義大利反壟斷機構以涉嫌濫用市場主導地位為由開出11億歐元鉅額罰金。