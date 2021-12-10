群聯(8299)11月營收年成長38%，創歷史單月次高，累計前11月營收亦刷新歷史同期新高，看好NAND儲存需求將在5G無線傳輸技術帶動下，群聯長線持續邁向千億營收里程碑邁進。

群聯11月營收58.03億元，月減少3.87%、年成長38%，刷新歷史單月次高；累計前11月營收達575.64億元，與去年同期相較成長30%，刷新歷史同期新高。

群聯與去年同期比較，11月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過97%；工規控制晶片總出貨量成長近145%。此外，年度累計至11月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率超過127%，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量年增率將近30%，年度累計記憶體總位元數出貨量也成長將近42%，刷新歷史同期新高。

群聯表示，11月已經接近2021年度的尾聲，全球客戶為了迎接歐美市場每年底的購物旺季，均已在第三季陸續備貨提升庫存，因此第四季B2B客戶採購需求放緩符合預期。然而，由於群聯彈性的營運模式以及多元化市場經營，再加上獨創的一石四鳥的策略(IP授權、NAND控制晶片銷售、ASIC設計服務、NAND儲存模組ODM方案)，群聯依舊繳出了亮眼的成績單。

此外，雖然市場對於記憶體產業需求出現雜音，然而，由於DRAM與NAND市場需求截然不同，NAND儲存需求將在5G無線傳輸技術的帶動下，所有電子系統的儲存容量將持續上升，長期而言，整體NAND儲存市場更將呈現無天花板上限的成長潛力，這都將對群聯的長期營收與獲利有正面的挹注。