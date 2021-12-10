尼加拉瓜剛宣布與台灣斷交不到3小時，據《央視》報導，10日早上9點46分，中國宣布和尼加拉瓜復交。

尼加拉瓜9日宣佈結束與台灣「斷交」，承認「只有一個中國」。尼加拉瓜外交部長丹尼斯·蒙卡達表示，「尼加拉瓜共和國政府宣佈承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」；他並表示，尼加拉瓜共和國政府將停止與台灣一切官方往來。中國常駐聯合國代表張軍在社交網站發文，讚賞尼加拉瓜政府決定順應大勢，合乎民心。

而今天晨間傳出尼加拉瓜宣佈與台灣「斷交」後，央視10日早上9點46分即報導，中國宣佈和尼加拉瓜復交；央視也報導，中國和尼加拉瓜政府代表團已在天津舉行會談

隨著尼加拉瓜與台灣斷交，至此台當局僅剩14個邦交國。根據中國外交部網站資訊，中國和尼加拉瓜曾於1985年12月7日建交。1990年11月6日，尼台復交。11月9日，中國政府宣佈中止與尼外交關係。