甲骨文表示，由於疫情推升愈來愈多企業轉向混合工作模式，在受惠於雲端支出大幅增加，本季獲利與營收預料將可超出預期。
該科技業者目前預期本季每股獲利將介於1.19到1.23美元，高出分析師預測的1.16美元，營收則料可達到107億到106億美元，也超出預期的105.6億美元。
身為甲骨文最大部門的雲端服務與執照支持部門，上季營收從一年前的71.1美元增至75.5億美元，預料該部門本季營收將可增長6％到8％。
甲骨文表示，由於疫情推升愈來愈多企業轉向混合工作模式，在受惠於雲端支出大幅增加，本季獲利與營收預料將可超出預期。
該科技業者目前預期本季每股獲利將介於1.19到1.23美元，高出分析師預測的1.16美元，營收則料可達到107億到106億美元，也超出預期的105.6億美元。
身為甲骨文最大部門的雲端服務與執照支持部門，上季營收從一年前的71.1美元增至75.5億美元，預料該部門本季營收將可增長6％到8％。
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