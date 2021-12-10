搶冬季嗑火鍋商機，王品集團宣布，即12月10日集團旗下「聚」、「青花驕」、「和牛涮」與「尬鍋」等四大鍋物品牌，聯合推出「10天吃4鍋，再享1折吃4鍋」、「票選最愛鍋物品牌抽餐券」，12月20日起「ㄍㄨㄛ」同音享單客套餐88折優惠。

12月10日-12月19日王品旗下聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋四大火鍋品牌，200款鍋物，31間門店祭出「10天吃4鍋，再享1折吃4鍋」優惠，登入王品瘋美食會員，結帳金額各滿500元（含）以上，即可獲得4個品牌的雙人指定套餐1折券，像是聚北海道鍋物的1KG雙人牛豬雙拼瀑布聚（價值1138元）、青花驕雙人青花宴（價值1588元）、和牛涮極上和牛套餐兩份（價值1396元）、尬鍋雪花牛肉剝皮辣椒雞兩份（816元）通通享1折！

另外，2022年1月21日前至各4大火鍋品牌內用，可參加最愛鍋物品牌票選，1月底將抽出12位得獎者，贈送鍋物餐券乙張，總價值超過1萬元。

12月20日～12月31日鍋家人耶誕、跨年站出來！名字裡有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的顧客，王品4火鍋品牌消費單客套餐享88折優惠！不姓郭、名字沒有國的消費者，也不必失望，只要跟店裡的鍋物競選小旗拍照打卡，就可獲得和牛餃丸三兄弟、鮮蝦、雞腿肉…等好禮，讓愛吃鍋的人也能大飽口福。