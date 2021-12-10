【愛傳媒簡秀枝專欄】中國鋼鐵公司董事長翁朝棟說，在中鋼公司成立50週年的此時此刻，迎來藝術家康木祥《無限生命》巨作入駐，倍感榮幸，除了以該藝術品，作成賀節卡片，分享各界之外，也考慮購藏該作品，作為集團的永久收藏。

翁朝棟12月8日下午參加高美館舉辦的康木祥《一線生命》開幕時，作了以上表示。至於購藏價格，雙方還在研究推敲中。高2.4米、紅銅版的《無限生命》，目前安置在中鋼總部大樓戶外空間，氣派非凡。

即將進入聖誕節、新曆年、農曆年的密集節慶，中鋼總部為了《無限生命》的進駐，特別安排了LED燈作為輔襯，外加保全、監視器與夜間探照燈，一起守護該作品的安全，也呈現出最佳的觀賞效果。

中鋼公司成立於1971年，迄今正好50年，集團總部大樓位於高雄市前鎮區成功二路上，總公司與主要工廠則位於高雄市臨海工業區，擁有臺灣規模最大的煉鋼廠，且是台灣設有高爐的一貫作業鋼鐵廠之一。

翁朝棟說，在德國與日本，鋼鐵一直是國力的象徵，在台灣也不妨多讓，一直是台灣的資產，半世紀以來，推升台灣的經濟發展。以前大家說，北有台績電，南有中鋼，現在台積電也到高雄來設廠，南高雄也將有台積電，但中鋼在高雄，確是獨一無二的重磅產業。

康木祥作品，是以台北101大樓廢棄電梯鋼索作為材料，經過特殊去污處理，建築結構師的結構設計，再加上藝術家以母親胚胎的概念，創思為生生不息的藝術作品，過程艱辛，堅硬鋼軔中又呈現人性的柔軟。

尤其這回歷經千辛萬苦，從台灣出發，在瑞士蒙特勒雙年展、德國柏林波茲坦廣場、漢堡市政廳前廣場、法國巴黎YIA藝術博覽會、美國紐約百老匯大道時尚特區、華盛頓雙橡園、紐澤西雕塑公園等地展覽，最後載譽歸來，尤其從台灣高雄上岸，印象深刻。翁朝棟說，德國是鋼鐵之都，台灣高雄也是，中鋼總部展示《無限生命》，倍見不凡意涵。

高雄市副市長史哲也幽默指出，高雄是鋼鐵之都，曾被嘲諷為「鐵鏽之城」，鋼鐵、金屬，都是台灣基礎產業，如果說生鏽，表示轉型不夠快，值得繼續努力，現在台積電也進駐高雄，即將改變了整個產業結構。鋼鐵金屬的堅硬，更需要文化藝術的軟實力，讓城市平衡發展，展現創意與品味。

高美館館長李玉玲對於康木祥作品載譽歸國，落腳高雄，並在高美館湖畔廣場、衞武營戶外草地及中鋼大樓戶外空間展出，給予肯定。李玉玲形容康木祥雕塑作品，象徵著蛻變與新生，尤其在高雄燦爛陽光下，熠熠生輝，材質造型堅靭無比，卻吐露著人性輝光與生生不息的巨大能量。在聖誕季節裡，有如奇異恩典，溫暖人心。

策展人王焜生則以「從一條鋼索開始，生命於是展開」，強調這回展覽場域，跨越視覺藝術、表演藝術到民間企業，十分可貴，是藝術作品與自然環境、地標建築以及經濟未來的呼應，冰冷的材料，串連溫熱的人心，堅韌中散發強大能量。

王焜生同時透露，繼德國柏林漢堡與台灣高雄等鋼鐵故鄉的展覽之後，期待進軍日本東京，目前正在積極交涉中。

作者為典藏雜誌社社長

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