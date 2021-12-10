大學究竟要選擇念什麼科系，讓許多學生非常苦惱，深怕選了不適合自己或就業發展不好的科系。對此，一名網友分享，身邊許多人都是念餐飲科系畢業的，但多不是從事相關工作，讓他好奇這是不是最沒前途的科系？引發網友熱議，不少人贊同直呼，因為餐飲業雖然很缺人，但他並沒有限制只有本科系的人可以做，而且想要自行開業，也不一定要考到證照才可以。

一名網友在PTT上發文表示，朋友家在台中經營傳統工廠，他某天前往拜訪，朋友帶他去逛工廠的產線時，他和工廠的作業員聊了一下，發現裡面的作業員，除了部分是外籍勞工之外，其他大多是念餐飲系畢業的人，讓他相當驚訝。

該網友也說，後來回到自己家以後，某天去隔壁社區逛逛的時候，剛好遇到該社區的保全，與對方寒暄了幾句，意外發現保全竟然也是餐飲系畢業的，讓他忍不住好奇，餐飲系是不是最沒有前途的科系啊？

貼文引起網友討論，不少人認為念餐飲相關科系，最大的用途就是幫你考證照，但出社會以後會發現多數的餐飲工作不用證照也能做。「真的是XX科系！教你端盤子、很奴」、「我國的餐飲科像癌症細胞一樣的蔓延，一堆以前的工專，科全廢了，只留餐飲科」、「認真說，餐飲系用途只有幫你考證照」、「不需要證照也能開業」。

不過，也有人持不同意見說，很多科系都是這樣，念中文系、歷史系或是哲學系也蠻多人畢業以後去當保全或作業員。而且每個行業只要可以做得很好，其實都是有前途的，像是餐飲如果可以做到米其林主廚，其實不會輸給醫生。