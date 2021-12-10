圖為2017年1月10日，總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧德嘉(Jose Daniel Ortega Saavedra)雙邊會晤。（資料照/總統府提供）

尼加拉瓜總統奧蒂嘉宣布與台灣斷絕外交關係後，外交部今(10日)聲明指出，至感痛心與遺憾，決定自即日起終止與尼國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。事實上，尼加拉瓜駐台大使李蜜娜於去年10月上任，由於她曾是臺灣獎學金的受獎生，畢業於銘傳大學，高顏值的外表也曾引發網友熱議，一度大家都直呼「哇哇，真是美麗的大使」、「好年輕的大使」。

尼加拉瓜駐台大使李蜜娜去年10月底正式呈遞到任國書給總統蔡英文，其實她過去是臺灣獎學金的受獎生，從銘傳大學畢業，年僅約25歲，曾說台灣是她第二個家。李蜜娜去年在致詞時也說，作為外交部獎學金前受獎生，她正是尼國跟台灣長期以來關係友好所孕育出來的成果，也是兩國重視文化、教育及外交的具體展現，她備感光榮外，同樣地責任也雙倍重大。

特別的是，去年李向外交部長吳釗燮呈遞到任國書副本時，外交部粉絲專頁也有特別發文，引發網友討論，大家都直呼「歡迎漂亮的大使女士」、「尼國駐台大使即是台灣大學生」、「端莊美麗的大使」、「好漂亮」。