國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家高比娜（Gita Gopinath）9日警告，全球通膨壓力不斷升高，已讓各國央行沒有空間可以維持貨幣政策寬鬆，與讓利率繼續處在極低水位。
高比娜在世界衛生組織舉辦的一場活動上表示，全球通膨壓力正在逐漸增加，假若疫情持續時間比預期長、加上供應鏈斷鏈危機一直不見緩解，只會使得通膨壓力更加嚴峻。
她指出這樣情況恐將引發停滯通膨風險增加，這也是目前外界最擔憂會發生的情景。
國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家高比娜（Gita Gopinath）9日警告，全球通膨壓力不斷升高，已讓各國央行沒有空間可以維持貨幣政策寬鬆，與讓利率繼續處在極低水位。
高比娜在世界衛生組織舉辦的一場活動上表示，全球通膨壓力正在逐漸增加，假若疫情持續時間比預期長、加上供應鏈斷鏈危機一直不見緩解，只會使得通膨壓力更加嚴峻。
她指出這樣情況恐將引發停滯通膨風險增加，這也是目前外界最擔憂會發生的情景。
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