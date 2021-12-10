中光電(5371)11月營收50.93億元，月增8％，年增35％，為2017年12月以來新高；累計前11個月營收為445.39億元，年增16％。
11月節能產品營收29.81億元，月增8％，年增66％，主要大尺寸TV/PID機種出貨回溫，營收大幅成長41％，達9.58億元；Monitor產品營收4.14億元，月減6％；NB機種營收約14.23億元，月減3％；平板電腦機種營收0.82億元，月增15％。
11月節能產品整體出貨量約574.4萬台，月減5％，年增34％，累計前11個月節能產品營收約241.52億元，出貨量達5503萬台，年增率分別為19％、33％，主要係因TV/PID及NB機種出貨成長帶動，12月Monitor、NB機種需求淡季效應持續，惟大尺寸TV/PID出貨持續成長，節能產品整體出貨量與11月相當。
影像產品11月出貨量約9.6萬台，月增5成，年增75％，11月營收12.68億元，月增33％，年增43％，累計前11月影像產品出貨量約78.3萬台，營收115.87億元，年增15％、20％，12月影像產品因11月基期墊高，出貨略為下滑，第四季整體出貨量較前一季將有雙位數成長。
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