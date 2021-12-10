因應全球各大車廠為降低碳排及提高電動車續航力之需求，積極投入車體輕量化之開發，中鋼(2002)成功研製新一代車用鋼，除了是目前冷加工用途中超高強度等級的鋼種，具備良好成形性與銲接性外，也通過國內部件廠冷加工及銲接的產品性能驗證，以達成兼顧車體安全及減重之目標，並已應用製成保險桿部件，供應至北美市場。

新一代車用鋼MS1300是中鋼投入大量研發資源，結合創新冶金設計及製程技術，突破各項瓶頸始完成開發的超高強度鋼種。MS1300的材料顯微組織採用鋼材強度最高的麻田散鐵(Martensite)，中鋼公司於生產製程中發展自回火技術，將強度提升達130公斤等級，除了強度為台北101大樓結構用鋼的2.2倍外，彎折半徑也低於2.5倍厚度水準，滿足車用保險桿部件對輥壓成形工法的要求。

中鋼公司為推動「高值化精緻鋼廠」之發展策略，以開發「精緻鋼品」為策略主軸，研發聚焦在八大品項，分別為「精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、尖端超強韌鋼、綠色能源用鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼」。新一代超強度鋼車用鋼，不僅符合精緻鋼品「高技術含量、高獲利能力及高應用價值」之三高原則，也突破了以往僅能從國外進口的困境，協助國內用鋼產業轉型升級。