林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，牽扯出網軍案外案，民進黨祕書長林錫耀8日稱「民進黨沒有錢養網軍」，更強調總統蔡英文的支持度和滿意度未受影響，對此，資深媒體人單厚之直言，林的說法是此地無銀三百兩，去看蔡英文的臉書留言，就知道受影響了。

單厚之昨（9日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，國民黨台北市議員徐巧芯爆料，11月24日林秉樞母親告別式前兩天，警方就已經收到通知要加派警力，通知的人是民進黨台北市議員許淑華在內的三位民代。徐巧芯更嗆許淑華，「來告我」！沒想到，許淑華的回應竟是，沒有必要為這種無聊的炒新聞行為鬧到法院，「去提告她，我不如做更多服務選民的事情」。

單指出，民進黨什麼時候這麼客氣過，徐巧芯的指控是真是假，告起來哪有什麼困難，民進黨現在就是要把林秉樞案在網路上的聲量趕緊壓下來。

單厚之直言，民進黨聲援高嘉瑜只有一天，就無後續，因為林秉樞案已經影響民進黨布局公投案的討論度，現在人民都在關注林秉樞案的最新進度，根本就是一場官場現形記，誰還會在意民進黨的「四個不同意，台灣更有力」。

其次，單厚之認為，林秉樞案影響到民進黨的道德高度，儘管民進黨現在切割和林秉樞的關係，但林總歸是隸屬綠營圈子的人，當高嘉瑜被林秉樞打到蒼白無力的時候，民進黨要怎麼跟人民證明台灣更有力？

單厚之觀察，高嘉瑜受暴案浮出檯面後，不僅公投的討論度變低，林錫耀甚至還在中常會上澄清，民進黨沒有養網軍，還補充蔡英文的支持度和滿意度沒有受到影響，這根本是此地無銀三百兩，去看最近蔡的臉書下方有很有多留言嗆聲，就知道有受到影響了。

港媒《中評網》也指出，林錫耀和行政院否認政府養網軍，是因林秉樞案牽扯出網軍案外案，已打亂民進黨宣講公投節奏，甚至可能對公投結果帶來不利影響，所以要說服綠營支持者，投下公投四個不同意。