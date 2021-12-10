空軍防空暨飛彈指揮部一名莊姓一等士官長，在107年因酒駕自撞路邊花圃，測得其酒測值達0.37毫克，遭移送法辦獲得緩刑，但空軍事後將其記兩大過強制汰除，莊男不服官司打行政訴訟稱，他從軍19年考績均甲等以上，且僅剩8個月即可退伍，終身俸恐被取消，且他已深自反省，認為軍方太過嚴厲，但最高行政法院認定國防部處分未違反法令，判莊員敗訴確定。

根據判決書記載，莊姓士官長原在空軍防空飛彈指揮部原擔任一等士官長組長，民國107年11月1日6時15分駕車返家途中，自撞路邊花圃，經警方到場實施酒測，測得呼氣濃度達每公升0.37毫克，遭移送法辦後，檢察官予以緩速處分。

飛彈指揮部經過人評會，對莊員核大過兩次懲罰，經召開兩次人評會後，評鑑其不適服現役，在108年2月1日遭到汰除退伍。莊員不服向國防部提出訴願遭到駁回，於是又向高等行政法院提起行政訴訟。

莊員答辯，他在人評會時對自己之行為已有深刻反省悔悟，並簡述事發過程，但兩次人評會，均沒有給予他陳述意見之機會。

莊員也喊冤，他從軍已有19逾年，只剩8個月就要退伍，從無遲到或任意不到班之情事，且原告歷年考績均為甲等或甲上，並多次獲記功及嘉獎，只因一時 疏忽而觸犯刑法酒後駕車罪，所犯情節輕微，且無公共危險罪或其他前科，經新北地方檢察署為緩起訴。他認為只須記過或調職處分，即可達懲處目的，無須以最嚴厲之方法令他退伍。

飛彈指揮部指出，認為莊員身為主官，部隊已宣導不得酒後駕車多年，他身為身為資深幹部，明知規定卻仍為之，顯然無法貫徹重要命令，其行為已嚴重斲傷軍譽，無法繼續領導士官兵等情，而表決通過評鑑其不適服現役。

高等法院審理時認為，莊員酒駕記過遭記過2次懲罰，飛彈指揮部進行人評會時，莊員均有到場陳述意見，並經與會委員提出詢問，也有答辯與表示意見之機會，經台北高等行院審理後，判莊男敗訴，莊不服，上訴最高行政法院。

經最高行政法院審理後也認定，飛彈指揮部懲處並無不當，判他敗訴確定。