針對民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，林秉樞收押禁見卻透過律師黃國城發表「道歉聲明」，被外界質疑「隔空串證」，法務部10日強調，已責由台灣高檢署主動徹查嚴辦黃是否涉及違反偵查不公開、違背《律師倫理規範》，並依法移付律師懲戒委員會懲戒。

法務部表示，有關林秉樞禁見在押期間委任律師對外發表林的聲明，有無違背《律師倫理規範》等情事，已責由台灣高等檢察署依據《律師法》相關規定，主動查明是否構成移付律師懲戒委員會事由，並依法移付處理，以維護司法公正與律師尊嚴。

至於外界質疑新北地檢署在押解林秉樞過程，竟發生林對媒體恣意就案情發言一事，法務部已請台灣高檢署啟動偵查不公開督導小組，儘速依法進行調查有無違反《偵查不公開作業辦法》等規定，昨再次要求台高檢署加快調查腳步，務求於最短時間內查明原委並究明責任。

法務部表示，對於報載新北地檢署曾表示是因無地下通道等硬體設施不足所致，媒體誤植為法務部長蔡清祥發言，實有誤會，至於實情為何，將一併交由台高檢署調查清楚。

法務部強調，本案對被害人傷害至鉅，更嚴重危害婦女人身安全，檢察官已於第一時間指揮專案小組全力偵辦，凡是於案件相關任何刑事不法，均將徹查到底，目前仍積極深入偵查，絕無「放水」可言。法務部也呼籲各界應尊重檢察官依法偵辦之職權，勿做任何無謂揣測，並共同保護被害人，不受二次傷害。