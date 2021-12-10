We highly commend the right decision made by the Government of Nicaragua, which is in line with the prevailing trend of the time and people’s aspiration.



The One-China principle is a consensus widely accepted by the international community and allows no challenge. pic.twitter.com/WJly1BV3Oh — Zhang Jun (@ChinaAmbUN) December 9, 2021

尼加拉瓜於當地時間9日宣布斷絕與台灣外交關係，承認「世界上只有一個中國」；對此，中國大陸常駐聯合國代表張軍在推特上表示，此舉為正確決定，也符合時代潮流與人民期望。

張軍在推文指出，「我們高度讚揚尼加拉瓜政府做出的正確決定，這符合時代的潮流與人民的願望。一個中國原則是國際社會普遍接受的共識，絕不容挑戰」。

另一方面，針對尼加拉瓜斷交一事，台灣外交部則發表聲明，強調「作為國際社會的一分子，台灣有權與其他國家交流並發展外交關係。台灣會持續推展務實外交，拓展國際空間，進而實現台灣應有的國際地位」。

《路透社》表示，大陸在國際舞台主張一個中國原則，台灣為其固有省分之一，無權與其他國家建交。近年來，北京不斷加大對台灣的外交壓力，試圖奪取台灣剩餘的邦交國。

特別是在中美洲與加勒比地區，成為大陸攻勢的重點地區。薩爾瓦多、多明尼加先後於2018年與台灣斷交，巴拿馬則在2017年與台斷交，所羅門群島與吉里巴斯則在2019年選擇與北京建交。

《路透社》指出，另一個被點名可能與台灣斷交的國家，則是宏都拉斯；特別是該國即將上任的領導人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），在競選期間曾表示要與北京建立外交關係。不過，秀瑪菈．卡斯楚的幕僚隨後否認宏國即將與台灣分手。