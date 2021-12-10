尼加拉瓜外交部當地時間9日下午發表聲明，宣佈與台灣斷絕「外交關係」。中國外交部發言人趙立堅在微博上轉發這一消息，留下四個字的簡短評論：「大勢所趨」。
尼加拉瓜聲明說，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜自即日起斷絕與台灣的「外交關係」並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。中國外交部發言人趙立堅今晨7時43分在微博上轉發這一消息，寫下：「大勢所趨」四字。
尼加拉瓜外交部當地時間9日下午發表聲明，宣佈與台灣斷絕「外交關係」。中國外交部發言人趙立堅在微博上轉發這一消息，留下四個字的簡短評論：「大勢所趨」。
尼加拉瓜聲明說，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜自即日起斷絕與台灣的「外交關係」並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。中國外交部發言人趙立堅今晨7時43分在微博上轉發這一消息，寫下：「大勢所趨」四字。
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