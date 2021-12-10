「2022第十三屆臺中市十大伴手禮」現場票選活動，12月11日起連兩天於市民廣場舉行，主辦單位-台中市工策會日前於台中購物節系列活動「2021臺中糕餅伴手禮任我PAY」中「快閃登場」，邀請中臺科技大學同學們動感熱舞、嗨翻全場，更齊呼口號邀請民眾「歡迎大家來投票！」

本週末11日、12日兩天於市民廣場，將展售本屆經過專家評選的前百大優質伴手禮，自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，除了最終的「十大伴手禮首獎」店家，工策會也設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證，歡迎民眾踴躍到場投票。

工策會表示，上半年受疫情影響，工策會在推動伴手禮相關活動上側重社群行銷等線上宣傳管道。隨著疫情趨緩，搭配臺中購物節系列實體活動，讓各商圈都熱鬧滾滾，因此工策會今年首次規劃舉行多場商圈快閃活動，包括東勢客家文化園區、市民廣場、太平長億夜市、大里內新市場以及豐原廟東商圈，邀請本市學生團體勁歌熱舞，期盼拉近與民眾的距離，讓更多年輕朋友認識臺中市十大伴手禮。

台中購物節已於昨（9）日截止，台中市十大伴手禮於本週末接力登場，每年參加台中市十大伴手禮都能發現活動一年比一年創新，參賽產品一年比一年優質。

台中的烘焙產品揚名海內外，今年前百大商品能看到不少第一次參賽的店家來勢洶洶，知名老店也不遑多讓，推出新產品前來應戰；但台中不只糕餅很優秀，今年本市地方農漁會強棒出擊，共有四項農特產伴手禮躋身百強；受疫情「宅經濟」興起的拌麵商品更不在少數，不僅口味上各有千秋，店家在麵體造型上也各有巧思。

工策會強調，台中是歷史悠久、文化底蘊深厚的城市，新舊文化融合下，至今仍保有編織、雕刻、木作、金工、漆器等傳統工藝產業，今年非食品組有很多新創、文創店家把台中的特色發揮在產品上，兼具美觀實用又充滿台中味，更曾登上國際舞臺，相信外縣市或是海外的朋友都會很開心收到這樣的伴手禮。