受台灣再度出現本土新冠肺炎確診案例，零確診破功影響，台股加權指數10日開低在17893.29點，權王台積電（2330）也開低在605元，防疫概念股、居家辦公概念股紛紛拉漲，而營收報喜的鋼鐵人漲勢整齊，成為盤面上逆勢上揚的族群，台股早盤下跌逾80點

儘管美國初領失業金人數降至1969年9月以來的最低，且美眾議院通過提高債務上限法案，進一步降低政府關門的風險。

但市場聚焦將公布的11月消費者物價指數（CPI）數據，9日美股四大指數全數收跌，AMD、NVIDIA大跌逾4.20％，領跌晶片股，費半指數跌逾2％、跌勢最重。

台股ADR部分，台積電ADR下跌1.89％，日月光ADR重跌3.75％，聯電ADR下跌3.08％。

群益投顧指出，雖然指數持穩，但盤面結構偏弱。即使相對強勢的航運股，個股也呈現強弱明顯分歧化態勢。許多此前熱門股逆勢下跌，僅少數冷門族群，如光碟片股強漲。

群益投顧指出，萬八整數大關前指數持強，但個別股強弱分歧化持續，不少高基期股輪流陷入漲多震盪。階段操作難度偏高，過往獲利穩定的產業個股、例如大型PC股等，階段相對有機會獲買盤青睞。