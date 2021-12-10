溜馬先前謠傳準備打掉重練，且把透納、沙波尼斯、布羅格登、利佛特等主力交易出去，儘管溜馬總教練卡萊爾否認這項傳言，不過身為溜馬先發中鋒的透納，卻在此時放話說自己只是一個被吹噓過度的角色球員，就算他很想展現自己真正價值，暗示想被交易意味濃厚。

「很明顯我待在溜馬，就是一個角色球員，我想要更多更多的機會，」本季場均12.9分、7.3籃板及2.8火鍋的透納表示，「我正在努力發揮我的角色功能，且找到發揮最大價值的方法，但對我來說很清楚地是，我的價值不比輪替球員高。」

「我展現了溜馬想要我做到的事情，當前是時候把一切放在一起，讓我成為在進攻端更突出的球員，而不是在場上拉開空間，就算我習慣成為拉開空間的人，可是我處理得很好，我沒有要求交易，也沒找球隊麻煩，但是時候幫我自己著想。」

或許透納很有機會如願被交易出去，因為今天傳出黃蜂可能考慮用華盛頓，去跟溜馬交易透納，因為黃蜂很早就對透納感興趣，有了透納加盟，除了可以改善他們內線多年積弱不振的問題，更可以讓他們的射手群發揮出色，接著就看兩隊是否真有動作！