一對年齡分別72歲、67歲的夫妻9日前往尖石鄉內鳥嘴山登山，疑似迷路，僅告知家人將在山上過夜，隨後即失聯，其家屬憂心山區降溫，而報案求助，新竹縣消防局派遣2車6人上山搜救，不過尚未找到這對夫妻下落。
據了解，這對夫妻疑似攀登內鳥嘴山，卻在下山時疑似迷路，而在山區過夜，由於山區夜間溫度降低，家屬擔心失溫的危險，因此報案。
不過由於9日晚間由家屬報案時，沒有明確路線，後經消防局引導出座標，已派遣2車6名警消上山搜救，尖石鄉水田部落也出動多名山青協助，期望能順利找到這對夫妻，並安全下山。
一對年齡分別72歲、67歲的夫妻9日前往尖石鄉內鳥嘴山登山，疑似迷路，僅告知家人將在山上過夜，隨後即失聯，其家屬憂心山區降溫，而報案求助，新竹縣消防局派遣2車6人上山搜救，不過尚未找到這對夫妻下落。
據了解，這對夫妻疑似攀登內鳥嘴山，卻在下山時疑似迷路，而在山區過夜，由於山區夜間溫度降低，家屬擔心失溫的危險，因此報案。
不過由於9日晚間由家屬報案時，沒有明確路線，後經消防局引導出座標，已派遣2車6名警消上山搜救，尖石鄉水田部落也出動多名山青協助，期望能順利找到這對夫妻，並安全下山。
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